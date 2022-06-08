Lider çocuklar tarım kampında buluştu

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile bu yıl 8.’si düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı’na katılan Pamukkale İlçesi İstiklal Fitnat-Ahmet ENGİN İlkokulu 4. sınıf öğrencileri için bilim, teknik, heyecan, eğlence, gezi ve hediyelerle dolu bir hafta oldu. Kampın 1. gününde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün toplantı salonunda teşkilat yapısı, görevleri, personel yapısı ve işleyişi hakkında uygulamalı bilgiler verildi. Daha sonra İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toprak Tahlil Laboratuvarına inceleme gezisi yapılarak kullanılan makine, malzemeler ve toprak tahlili hakkında bilgiler verildi. Öğleden sonra ise İl Müdürlüğü bünyesinde Denizli Horozu Irkı Üretim Biriminde yerel sembolümüz olan Denizli horozu ve tavuğunun tanıtımı yapıldı.

Ağlayan Kaya şelalesinin doğal güzelliği öğrencilere tanıtıldı

Su Ürünleri ve Balıkçılık Hizmetlerinin tanıtıldığı kampın 2. gününde Merkezefendi İlçesinde Su Ürünleri Üretim Tesislerine teknik gezi düzenlendi. Burada Alabalık işletmesindeki balıkların hangi aşamalardan geçerek paketlenip yurt dışına ihraç edildiği anlatıldı. Daha sonra Çal İlçesindeki Alabalık Yetiştirme Çiftliğine Teknik gezi düzenlendi. Alabalık çiftliğinde balıkların hangi evrelerden geçerek yetiştirildiği öğrencilere aktarıldı. Ağlayan Kaya şelalesinin doğal güzelliği öğrencilere tanıtıldı. Kampın 3. gününde Su Ürünleri ve Balıkçılık Şubesindeki uzman personel eşliğinde markette balık reyonunda balıkların standartlara uygun olup olmadıkları ölçülerek denetimi yapıldı. Reyondaki balıkların özellikleri tek tek anlatılarak tanıtıldı.

8.Lider Çocuk Tarım Kampı sona erdi

Öğleden sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren 4.sınıf öğrencileri Lider Çocuk Tarım Kampına katıldıkları için çok mutlu olduklarını. Bu kampta İl Müdürlüğünün yaptığı görevler, Balıkçılık ve Su ürünlerinin önemi, Toprak’ın önemi, Denizli Horozu ve toprak tahlili hakkında çok değerli bilgilere ulaştıklarını dile getirdiler. Öğrencilerle yakından ilgilenen İl Müdürü Şakir Çınar duygu ve düşünceleri ifade eden çocukları keyifle dinledi. Kampın sonunda öğrencilere “8. Lider Çocuk Tarım Kampı Katılım Sertifikası" ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilerle hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle kamp sona erdi.