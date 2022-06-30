LGS’de Türkiye 1’incilerinden birisi Denizli’den

Yurt genelinde 5 Haziran 2022’de uygulanan LGS çerçevesindeki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Başvuruların tüm 8’inci sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girerken, katılım oranı yüzde 83 olarak görüldü. Sınav sonuçları ile birlikte Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu bakanlık tarafından yayımlandı. Sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirilirken, testin psikometri özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer aldı. LGS’ye 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Tam puan alan 193 öğrenciden birisi de Denizlili ortaokul öğrencisi Ege Akgün oldu. 90 soruluk sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Akgün’ü kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, elde edilen başarıdan dolayı okul idaresi ve öğretmenleri de tebrik etti.