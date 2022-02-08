LGS’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi

Kale Kaymakamlığı tarafından 2021 LGS’de derece alan öğrenciler; bisiklet, kışlık bot ve kırtasiye seti ile ödüllendirildi.

2021 yılı LGS sınavında yüzde onluk dilime giren ortaokul öğrencileri Kale Kaymakamlığı tarafından ödüllendirildi. İlk üç sıraya girenlere bisiklet, diğer öğrencilerimize kışlık bot ve kırtasiye seti hediye edildi. Öğrencilere teker teker hediyelerini veren Kaymakam Şahin, “Bu başarının sağlanmasında katkısı olan başta okul idarecileri ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Bu uzun soluklu çalışmada, öğrencilerimiz salgına rağmen özveri ile çalışıp büyük mesafe aldılar. Öğrencilerimizle beraber velilerimiz de çok büyük çaba sarf ettiler. Öğrenme günlük elde edilen bir olgu değildir. Öğrenme hayat boyu devam eden uzun soluklu bir çalışma gerektirir. Devlet ve millet olarak el ele verip hedeflerimize ulaşmak için planlı ve programlı çalışmanın önemi çok büyük olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

“İnanmak başarmanın kendisidir”

Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ise, “İnanmak başarmanın kendisidir. Öğrencilerimizi 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı doğrultusunda; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en büyük görevimizdir. Gençlerimize gelecek öğrenim hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.