banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!
iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de!
iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de!
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Evlenmek isteyen gençlere faizsiz borç desteği
Evlenmek isteyen gençlere faizsiz borç desteği

’Leyleklere Yeni Yuva’ya bir ödül daha

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin birbirinden değerli sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede Aydem, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesi ile Karasal Yaşam kategorisinde Platin Ödülünü almaya hak kazandı.

DENİZLİ 18.12.2020, 12:36
’Leyleklere Yeni Yuva’ya bir ödül daha

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin birbirinden değerli sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede Aydem, 11 yıldır sürdürdüğü Leyleklere Yeni Yuva projesi ile Karasal Yaşam kategorisinde Platin Ödülünü almaya hak kazandı.

Aydem, kurumsal sosyal sorumluluk zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde, karasal yaşam dalında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Leyleklere Yeni Yuva ile Platin ödülü aldı. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nin on ikinci yılı “Değişimi Yönetmek - Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik” temasıyla çevrimiçi düzenlendi. Aydem, kurumsal sosyal sorumluluk zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri’nde, karasal yaşam dalında “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Leyleklere Yeni Yuva ile Platin ödülü almaya hak kazandı. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde enerji dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik teknoloji, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmalarına devam ederken bir yandan bölgeye katkı sağlayacak, farkındalık yapacak kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle bölgeye değer katıyor.

Ege sıcaklığında güvenli yuva

11 yıldır şirketin hizmet bölgesi olan Aydın, Denizli ve Muğla’da ilkbahar aylarında bölgeye gelen leyleklerin güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi adına hassasiyetle çalışan ADM Elektrik, bölgede yer alan 700 yuva ve her yıl ağırladığı 6 bin leylek ile doğa ve doğal yaşamın korunmasına katkı sağlıyor.

Fark yapan örnek projeye bir ödül daha

Projenin başladığı ilk yılında Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından Halkla İlişkiler dalında “Özel Proje” ödülü alan Leyleklere Yeni Yuva projesi, 2012 yılında Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği, KSS Pazaryeri etkinliğinde Yılın KSS projeleri arasında “Üçüncülük” ve “Örnek Çevre Stratejisi” ödüllerini aldı. “Sürdürülebilirlik” ödülü alan Leyleklere Yeni Yuva, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri kategorilerinde yer alan Karasal Yaşam ödülüne layık görüldü.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11