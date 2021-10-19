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Lastik deposu alevlere teslim oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan lastik deposu alevlere teslim oldu. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bir çok noktadan gözükürken, ekipler alevleri kontrol altına aldı.

DENİZLİ 19.10.2021, 10:32
Lastik deposu alevlere teslim oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan lastik deposu alevlere teslim oldu. Kara dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bir çok noktadan gözükürken, ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Sanayi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Osman Kaya’ya ait lastik deposunda henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri dumanının adeta gökyüzünü kapladığı alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu lastik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, yanan lastiklerin dumanı ilçenin bir çok noktasından görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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