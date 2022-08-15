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Kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde otlanması için boş bırakılan koyun, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kuyuya düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

DENİZLİ 15.08.2022, 15:28
Kuyuya düşen koyun kurtarıldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde otlanması için boş bırakılan koyun, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kuyuya düşen küçükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Tavas ilçesine bağlı Garipköy Mahallesi’nde otlanması için boş bırakılan koyun, yaklaşık 4 metre derinlikteki kuyuya düştü. Kuyudan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar ise mahsur kalan hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kuyuda koyunun çıkartılması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda merdivenle kuyu içerisine inen bir itfaiye eri, halata bağladığı koyunu yarım saatlik çalışmayla çıkardı. Ekipler çalışmaların ardından kurtardıkları koyunu sahibine teslim ederken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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