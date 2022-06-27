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Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Denizli’nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

DENİZLİ 27.06.2022, 14:45
Kuyuya düşen köpek kurtarıldı

Denizli’nin Kale ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’ndeki kuyudan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, mahsur kalan hayvanın kurtarılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kuyuda köpeğin çıkartılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda merdivenle kuyu içerisine inen bir itfaiye eri, köpeği kısa sürede çıkardı. Ekipler çalışmaların ardından kurtardıkları köpeği doğal yaşam alanına bırakırken, çevredeki vatandaşlar ise titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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