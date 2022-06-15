Kuyuda cansız bedeni bulunan genç son giydiği kıyafetiyle uğurlandı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra yakılarak atıldıkları kuyudan cesetleri bulunan iki arkadaş, gözyaşları içinde toprağa verildi. Evlatlarının cenazelerini teslim alan aileler sinir krizi geçirirken, kurbanlardan Hasan Akköse’nin son giydiği kıyafetinin parçası ise tabutunun başına konuldu.

Denizli’de kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse yakılarak atıldıkları kuyudan yaklaşık 5 gün sonra ölü bulunmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgundaki işlemleri sonrası defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Acılı aile cansız bedenle çıkarıldığı esnada tabuta sımsıkı sarılarak gözyaşı dökerken, yakınları sakinleştirmekte güçlük çekti.

İşlemlerin ardında İsmail Yalçın, Acıpayam ilçesine bağlı Dedebağı Mahallesine, Hasan Akköse ise Serinhisar ilçesine götürüldü. Tabutunun başına en son giydiği kıyafetinin parçası konan Akköse, Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mahalle Mezarlığına, İsmail Yalçın ise Dedebağ Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Dedebağ Mezarlığı’na defnedildi.