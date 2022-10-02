Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor

Meteoroloji Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 02 Ekim 2022 saat 12.00 ve 03 Ekim 2022 saat 03.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunarak, “Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren bölgemiz Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) bekleniyor. Bölgemizde batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi.