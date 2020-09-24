banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
İkinci El Araç Ticaretinde Soru İşaretleri Kalkıyor
İkinci El Araç Ticaretinde Soru İşaretleri Kalkıyor
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
“3 yıl içinde uygun fiyatlı Tesla’lar hazır olacak”
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta İstanbul'da!

Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı

PAMUKKALE BELEDİYESİ, ZÜMRÜTEVLER ORTAOKULU’NUN YENİ OLUŞTURDUĞU KÜTÜPHANEYE BİNDEN FAZLA KİTAP BAĞIŞINDA BULUNURKEN BAŞKAN ÖRKİ, GİTAR ÇALDI.

DENİZLİ 24.09.2020, 13:45
2
Kütüphaneye kitap bağışlayan Başkan Örki gitar çaldı

Pamukkale Belediyesi’nin binden fazla kitap bağışında bulunduğu Zümrütevler Ortaokulunun yeni oluşturduğu kütüphaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Avni Örki’nin gitar çalması renkli görüntüler oluşturdu.

Eğitim konusunda önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediyesi, örnek bir uygulamada daha yer aldı. İlçenin öğrenci yoğunluğu fazla olan okullarından Zümrütevler Muhtarı Recep Aksoy, Zümrütevler Ortaokulu Müdürü Mehmet Vaybil ve Okul Aile Birliği Başkanı Sevil Bağ, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’yi ziyaret ederek, okulda kütüphane oluşturacaklarını ve kitaplara ihtiyaçları olduğunu bildirdi. Bu konuda adım atan Başkan Örki, kütüphane için gerekli olan biden fazla kitabı Zümrütevler Ortaokulu kütüphanesine bağışladı. Başkan Örki, kitapların bulunduğu kutuyu kendi taşıyarak kütüphanenin raflarına kendi elleriyle dizdi. Öğrencilerin de yardımı ile okulun kütüphanesinin rafları kitaplarla doldu. Ayrıca Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zümrütevler Ortaokulu’nun sınıflarını gezerken, müzik odasında gitar çalması dikkatlerden kaçmadı.

“Eğitim için her şeyi yaparız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, okulların eğitime başladığı günlerde kütüphanenin kitaplarla doldurulduğunu ifade ederek Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs nedeniyle eğitim öğretim dönemi buruk başladı. Alınan tedbirlerle korona virüsü yenerek normal yaşamımıza dönmeyi umuyoruz. Zümrütevler Ortaokulu’nda kütüphane oluşturulmak istendiği bize ilgililer tarafından iletildi. Bizden destek istendi. Biz de seve seve bunu kabul ettik. Okulumuzun çalışkan başarılı idarecileri, velileri elbirliğiyle güzel bir odayı ortaya çıkarmışlar. Biz de belediyemizce kitapları buraya kendi ellerimizle yerleştirdik. Kütüphanemiz hayırlı olsun. Pamukkale Belediyesi olarak bundan sonra da eğitime dokunan, öğrenciye dokunan, insana dokunan her türlü projeyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yorumlar (0)
28°
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2020
İmsak 05:22
Güneş 06:47
Öğle 13:01
İkindi 16:24
Akşam 19:06
Yatsı 20:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Göztepe 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Beşiktaş 2 4
6. Hatayspor 2 4
7. Antalyaspor 2 4
8. Fenerbahçe 2 4
9. Kasımpaşa 2 3
10. Sivasspor 2 3
11. Erzurumspor 2 3
12. Kayserispor 2 3
13. Konyaspor 1 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Trabzonspor 2 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Malatyaspor 2 1
18. Denizlispor 2 1
19. Çaykur Rizespor 2 0
20. Ankaragücü 1 0
21. Başakşehir 2 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 2 6
2. Tuzlaspor 2 4
3. Samsunspor 2 4
4. Adana Demirspor 2 4
5. Adanaspor 2 4
6. Balıkesirspor 2 3
7. Bursaspor 2 3
8. Altınordu 2 3
9. Bandırmaspor 2 3
10. İstanbulspor 2 3
11. Ankaraspor 2 3
12. Ümraniye 2 3
13. Akhisar Bld.Spor 2 1
14. Altay 2 1
15. Boluspor 2 1
16. Eskişehirspor 2 1
17. Giresunspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Leicester City 2 6
2. Everton 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 2 6
6. Tottenham 2 3
7. Wolverhampton 1 3
8. Brighton 2 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Chelsea 2 3
12. Newcastle 2 3
13. Man City 0 0
14. Burnley 1 0
15. M. United 1 0
16. West Ham 2 0
17. Sheffield United 2 0
18. Fulham 2 0
19. Southampton 2 0
20. West Bromwich 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 2 6
3. Villarreal 2 4
4. Celta de Vigo 2 4
5. Valencia 2 3
6. Osasuna 2 3
7. Getafe 1 3
8. Cádiz 2 3
9. Real Sociedad 2 2
10. Real Madrid 1 1
11. Eibar 2 1
12. Huesca 2 1
13. Real Valladolid 2 1
14. Atletico Madrid 0 0
15. Barcelona 0 0
16. Elche 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Athletic Bilbao 1 0
banner378