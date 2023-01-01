Kutlamanın dozunu kaçıran gençler birbirine girdi

Denizli’nin işlek noktalarında yılbaşı kutlaması sonrası eğlencenin dozunu kaçıran gençler arasında bıçaklı kavgalar çıktı. Olaylara müdahale eden ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Denizli’de yılbaşını kutlamak için işlek noktalara çıkan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kimi zaman tansiyonun yükseldiği olaylara hızla müdahale edilirken, eğlencenin dozunu kaçıran gençler, farklı noktalarda birbirine girdi. Pamukkale ilçesine bağlı Çamlaraltı Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi üzerinde çıkan tartışmada bir genç bacağından bıçaklanırken, bir genç ise tekme tokat darp edildi. Ekipler yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kentin diğer yoğun olduğu noktalarda da çıkan kavgalarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.