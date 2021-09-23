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Kuruyemiş fabrikasını saran alevler kontrol altına alındı

Denizli’de bir kuruyemiş fabrikasında makinenin kısa devre yapması sonucu çıkan ve 1 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

DENİZLİ 23.09.2021, 16:14
Kuruyemiş fabrikasını saran alevler kontrol altına alındı

Denizli’de bir kuruyemiş fabrikasında makinenin kısa devre yapması sonucu çıkan ve 1 kişinin yaralandığı yangın kontrol altına alındı.

Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesinde bulunan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenli’ye ait kuruyemiş fabrikasında, mesainin devam ettiği kısada bir makinenin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede geniş bir alanda etkili ola yangında, çalışmakta olan işçiler kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanların metrelerce havaya yükseldiği ve kentin birçok noktasında görülebildiği yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışırken, dumandan etkilenenlere sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri çatıda yoğunlaşan alevleri daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Yangında yaralanan 1 işçi, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fabrika havadan drone ile görüntülendi

İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan fabrikada soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, yanan fabrika ve ekiplerin müdahalesi havadan drone ile görüntülendi.

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