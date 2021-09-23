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Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı.

DENİZLİ 23.09.2021, 15:25
Kuruyemiş fabrikasında korkutan yangın

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuruyemiş markasına ait fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların metrelerce havaya yükseldiği ve kentin birçok noktasında görülebildiği yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenli’ye ait olduğu öğrenilen fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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