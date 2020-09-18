Kurtuluş Savaşı’nda önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak bağışlandı
DENİZLİ’DE BULUNAN TARİHİ KONAK, SAHİPLERİ TARAFINDAN BULDAN BELEDİYESİNE BAĞIŞLANDI. KURTULUŞ SAVAŞI’NDA ÖNEMLİ KOMUTANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPAN KONAK BELEDİYEYE EMANET EDİLDİ.
Denizli’de bulunan tarihi konak, sahipleri tarafından Buldan Belediyesine bağışlandı. Kurtuluş Savaşında önemli komutanlara ev sahipliği yapan konak belediyeye emanet edildi.
Tarihi konak sahipleri, Buldan ilçesi Çarşı Mahallesinde bulunan Sevim - Feyzi Ballar Konağı adıyla, müze ve konuk evi olarak kullanılması amacıyla Buldan Belediyesine bağışlandı. İzmir’de bulunan sahibi İnşaat Mühendisi olan Mahmut Ballar tarafından yüz yılı aşkın bir tarihi geçmişe sahip olan konağın Kurtuluş Savaşında önemli komutanlara ev sahipliği yaptığını ve merhum olan ninesinin söylediğini belirtti. Ballar, “Konağımızın tarihi geçmişine Buldan Belediyesinin sahip çıkacağı düşüncesiyle bağışlama kararı aldım. Burada çok güzel anılarım var ve konağımızın üç yıllık bir sürede restore edilerek belediye bünyesinde müze, konuk evi olarak kullanılması amacıyla bağışladık. Buldan ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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