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Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat

Denizli Müftülüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alım satım yapılan yerlerde aranan yaş şartlarını tam olarak sağlayamayan hayvanların satıldığı bilgisi üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.

DENİZLİ 22.06.2022, 16:47 22.06.2022, 16:51
Kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarına dikkat

Kurban Bayramı’na günler kala vatandaşlar hayvan pazarlarının yolunu tutarak kurbanlıklarını almaya başladı. Bazı yerlerde hayvanların yaşlarını doldurmadan satıldığı bilgisi üzerine Denizli Müftülüğü açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müftülüğümüze ulaşan soru ve müracaatlardan kurban alım satımı yapılan yerlerde kurbanlık hayvanlarda aranan yaş şartlarını tam olarak sağlamayan bazı hayvanların da kurbanlık olarak alınıp satıldığı yönünde bilgiler ulaşmıştır. Ancak, küçükbaş hayvanların bir yaşını, büyükbaş hayvanların ise iki yaşını tamamlamış olmaları dini bir vecibedir. Dolayısıyla kurban alım satımı esnasında hem alıcıların hem de satıcıların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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