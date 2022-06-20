Kurbanlarını farklı yöntemle dolandıran bağımlı tutuklandı

Denizli’de kendisini kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan madde bağımlısı tutuklandı.

Denizli’de kendisini kamu görevlisi ve banka sigorta kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan, uyuşturucu madde satın alıp kabul etmek suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli operasyonla yakalandı. İşlemleri işin emniyete götürülen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.