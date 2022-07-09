Kurban kesim yerlerine sıkı denetim

Denizli’de kesim denetim komisyonu ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yaptığı çalışmaları sürdürerek, bayram günü kesim yapılan alanları kontrol etti.

Kurban Bayramı öncesinde insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetlenmişti. Kesim denetim komisyonu ekipleri kurban kesim tesisindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı. Bir çok vatandaş denetimlerden memnun kalırken, çalışmaların süreceği belirtildi.