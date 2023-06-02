Kuraklıktan endişe eden çiftçiyi dolu ve yağışlar vurdu

Denizli’de sonbahar ve kışın beklenen yağışlar, yaz mevsiminin yaşanması gereken dönemde görüldü. Son haftalarda etkisini sürdüren şiddetli yağmur ve dolu yağışı hem üretimi vurdu hem de üreticiyi zora soktu.

Denizli’de uzun süredir yağışların düzensiz ve az yağması nedeniyle hem vatandaşlar hem de mahsulü bulunan üreticiler, zor durumda kaldı. İl genlinde geçtiğimiz aylarda kuraklığın baş göstermesi ile birçok vatandaş, yağacak yağmur ile umutlanıyordu. Son haftalardan etkili olan yağışlar bölgedeki çiftçilerin umudu oldu. Ancak yağışların bazı bölgelerde şiddetini artırması ve dolu yağışına dönüşmesi büyük maddi hasarların oluşmasına yol açtı. Meteorolojinin günlerdir Denizli ve ilçeleri için uyardığı kuvvetli sağanak yağış, dolu ve ani sel etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlar başta olmak üzere birçok yerde tahribata neden oldu. Üreticiler ise iklimdeki ani değişikliklerin tarımsal üretimlerini olumsuz etkilediğini ve zararlarının biran önce karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.

"Kalite ile verimi düşürecek olan sebeplerle çiftçimiz karşı karşıya kaldı"

Kuraklık, aşırı yağış başta olmak üzere zor ve sıkıntılı bir üretim sürecinden geçen çiftçinin yaşadığı zararlarına karşı finansman ihtiyacı doğduğunu söyleyen Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, “Önceki yıllara baktığımızda hiç yaşamadığımız bir Mayıs ayında farklı bir olay yaşıyoruz. Kuraklıktan korkarken, yağışların zamansız gelmesi, doluya dönmesi, su baskınlarının yaşanması ekili alanlarda zararların doğmasına neden oldu. Honaz’da yaşanan dolu yağışı kirazlara zarar verirken, Pamukkale’de daha çok yetişen kekikler de şiddetli yağmur yağışlar nedeniyle hasar gördü. Merkez ovamızdaki kırsal alanlarda yer alan arpa hasadının zamanını gelmesine rağmen yağıştan dolayı hasat yapılamıyor. Pamuk ekili alanlarda pamuklar mantar hastalıklarına maruz kaldı. Buna benzer birçok durum maliyetleri artıran ve ilerleyen dönemlerde de kalite ile verimi düşürecek olan sebeplerle çiftçimiz karşı karşıya kaldı. Çiftçilerimizin TARSİM ile zararları karşılanma durumu var. Üreticilerimizin zararı noktasında yaşanan durumu yetkilere iletilerek karşılanması bekleniliyor” dedi.