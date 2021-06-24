Kuraklık ve dolunun ardından çiftçiyi bu kez fırtına vurdu

Denizli’de üretim sezonuna kuraklıkla mücadele ederek giren üreticiyi, geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli dolu yağışının ardından son olarak dün kum fırtınası vurdu.

Denizli’de kuraklıkla mücadele eden çiftçi, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli dolu yağışı ve ardından dün akşam yaşanan kum fırtınasıyla büyük zarar gördü. Arpa, buğday ve sebze ekenler dolu yağışından olumsuz etkilenirken, bu kez de üzüm bağları ve meyve bahçelerini kum fırtınası vurdu. Kum fırtınası, özellikle üzüm bağlarını yıktı geçti. Baklan, Güney, Bekilli, Çal’dan Alaşehir’e kadar bağı olanlar çaresizce ve gözyaşları içerisinde olup biteni izledi.

2019 yılında dolu ile sarsılan üzüm üreticisi, 2021 yılında kum fırtınası ile yıkım yaşadı. Çiftçinin 1 yıllık emekleri, başta kuraklık sıkıntısıyla birlikte yaşanan doğal afetler ile yerle bir oldu. Ürettiği ürünleri zamanında ve istediği fiyata satamayan çiftçi, kara kara düşünmeye başladı.