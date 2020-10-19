Kumar oynayan 20 şahsa 12 bin 250 TL ceza
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞU EV, İŞ YERİ VE APART DENETİMLERİNDE 640 FARKLI ADRES KONTROLÜ GERÇEKLEŞTİRDİ. KONTROLLERDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ DOLAYISIYLA PARA CEZASI İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, EĞLENCE YERLERİNDE KUMAR OYNAYANLAR HAKKINDA İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 640 farklı adres kontrolü gerçekleştirdi. Kontrollerde korona virüs tedbirleri dolayısıyla para cezası işlemi gerçekleştirilirken, eğlence yerlerinde kumar oynayanlar hakkında işlem gerçekleştirildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 12 ile 18 Ekim 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 640 farklı adresi kontrol etti. Denetimlerde 7 farklı umuma açık istirahat ve eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde 10 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara kumar oynamaktan 12 bin 250 TL idari para cezası kesildi. Kontrollerde 6 şahsa kapalı alanda sigara içmekten bin 122 TL idari para cezası uygulandı. Bir işyerie ruhsatsız faaliyet göstermekten, 2 işyerine ise korona virüs tedbirlerine uymadığı tespit edilerek tutanak işlendiği belirtildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 27 işyerinde, 13 şahsa maske takmamaktan, 20 şahsa ise sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı toplamda 29 bin 700 TL para cezası uygulandı.
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