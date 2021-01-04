Kumar oynarken yakalanan 4 şahsa 4 bin 900 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının son haftasında yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 906 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 28 Aralık 2020 ile 3 Ocak 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 906 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 2 kişiye bin 580 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynandığı tespit edilmesi üzerine 1 ikamette kumar oynayan 4 şahsa kumar oynamaktan 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

9 ayrı apart yetkilisine 81 bin 108 TL idari para cezası

Geçici konaklama yerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 40 ayrı adreste toplam 391 apart daire kontrol edildiği, denetlemeler neticesinde konaklayanları bildirmeyen 9 ayrı apart yetkilisine 81 bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 61 şahsa 167 bin 400 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 252 işyeri denetlendi. Denetimlerde 758 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 15 şahsın karantina kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 47 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 11 şahsa maske takmamaktan 9 bin 900 TL, 35 şahsa ise sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 110 bin 250 TL olmak üzere toplamda 167 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.