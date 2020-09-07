Kumar operasyonunda 7 kişiye 14 bin 875 TL idari para cezası

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 24 adres kontrolü gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde iş yeri içerisine 7 kişiye kumar oynamak ve korona tedbirlerine uymamaktan 14 bin 875 TL, fuhuş olayına karışan 13 kadına da 11 bin 60 TL idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 1 kadın sınır dışı edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 31 Ağustos ile 6 Eylül 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 24 farklı adresi kontrol edildi. Kontrollerde 1 iş yeri içerisinde kumar oynayan 7 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan, kumar oynamaktan dolayı 14 bin 875 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca fuhuş olayına karışan 13 kişiye Kovid-19 kurallarından dolayı 11 bin 60 TL idari para cezası kesilirken 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Öte yandan, 1 alkollü mekanda yapılan kontrolde iş yerinde 13 konsomatris kadın bulunması, 6 şahsın kapalı alanda sigara içtiği tespit edilerek bin 80 TL, korona virüs tedbirleri kapsamında 5 bin 580 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde toplamda 32 bin 595 TL idari para cezası kesildi.