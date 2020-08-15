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Kültürel Miras Listesi’ndeki ‘Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ temsili yapılacak

DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE, UNESCO'NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS LİSTESİNDE BULUNAN VE 847 YILLIK BİR GEÇMİŞE SAHİP OLAN ‘SUDAN KOYUN GEÇİRME YARIŞMASI’ BU SENE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TEMSİLİ OLARAK YAPILACAK. ÇAL BELEDİYE BAŞKANI FETHİ AKCAN, “GELENEĞİMİZİN BOZULMAMASI ADINA YAPACAĞIZ VE KESİNLİKLE SEYİRCİ KABUL ETMEYECEĞİZ” DEDİ.

DENİZLİ 15.08.2020, 17:39
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Kültürel Miras Listesi’ndeki ‘Sudan Koyun Geçirme Yarışması’ temsili yapılacak

Denizli’nin Çal ilçesinde, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde bulunan ve 847 yıllık bir geçmişe sahip olan ‘Sudan koyun geçirme yarışması’ bu sene korona virüs tedbirleri kapsamında temsili olarak yapılacak. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Geleneğimizin bozulmaması adına yapacağız ve kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz” dedi.

Denizli’nin Çal ilçesinde her yıl düzenlenen “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” bu yıl temsili olarak düzenleneceği belirtildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde olan ve 847 yıllık bir geçmişi olan “Sudan Koyun Geçirme Yarışması” korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temsili geçit töreni olarak yapılacağını belirtti. Akcan, “Yıllardır devam eden geleneklerimizin sürdürülmesi için bu yıl pandemi sürecinden dolayı sağlık ve güvenlik önlemlerimizi alarak belirli sayıda çoban ile elçi adını verdiği koyununu sudan geçirmesine izin vereceğiz. Geleneğimizin bozulmaması adına yapacağız ve kesinlikle seyirci kabul etmeyeceğiz” dedi.

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