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Kültür ve Turizm Müdürü korona virüse yakalandı
DENİZLİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ TURHAN VELİ AKYOL’UN KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI. AKYOL’UN AİLESİ, MAKAM ŞOFÖRÜ, SEKRETERİ VE DİĞER KURUM ÇALIŞANLARININ KARANTİNAYA ALINDIĞI ÖĞRENİLDİ.
DENİZLİ 19.10.2020, 15:49
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Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol’un korona virüs testi pozitif çıktı. Akyol’un ailesi, makam şoförü, sekreteri ve diğer kurum çalışanlarının karantinaya alındığı öğrenildi.
Denizli’de önceki dönem Tavas İlçe Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve şu an İl Kültür ve Turizm Müdürü olan Turhan Veli Akyol, hafta sonu gittiği Tavas ilçesinde kulak ağrısı şikayeti ile ilçe Devlet Hastanesine gitti. Burada yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Turizm ve Kültür Müdürü Akyol, evde tedaviye alınırken ailesi, makam şoförü, sekreteri ve diğer kurum çalışanlarının karantinaya alındığı öğrenildi.
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