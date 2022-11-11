Kültür ve sanat kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin açacağı ‘Akademik resim, tiyatro, drama ve yazarlık kursu’ kayıtları başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanında gençlere ve yetişkinlere yönelik kurslar açmaya devam ediyor. Talepler üzerine ücretsiz akademik resim, tiyatro, drama ve yazarlık kursunda eğitim alma ve pekiştirme imkanı sağlanıyor. Kayıtlar 21 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Drama, yazarlık ve tiyatro kurs kayıtları, Merkezefendi Kültür Merkezi’nden, Akademik Resim kursu kayıtları ise Merkezefendi Sanat Merkezi’nden şahsen yapılacak.

“Kursiyerlerimize kültür ve sanatı aşılıyoruz”

Kültür ve sanata büyük önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan gençlerimizin ve yetişkinlerimizin kendilerini fark etmelerini, yeteneklerini pekiştirmelerini ve hayata daha iyi adapte olabilmelerini sağlamak için birçok branşta kurs açıyoruz. Merkezefendili vatandaşlarımız her zaman kurslarımıza büyük ilgi gösteriyor. Yaptığımız etkinlik ve çalışmalar ile ilçemizdeki kültür ve sanat sevgisini büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.