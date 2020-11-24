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Küçükbaş hayvan 5 metrelik kuyudan itfaiye tarafından kurtarıldı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

DENİZLİ 24.11.2020, 14:27
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Küçükbaş hayvan 5 metrelik kuyudan itfaiye tarafından kurtarıldı
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Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 5 metrelik kuyuya düşen küçükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olay, Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaş koyunlarını evinin yakınında otlatırken üstü kapalı olmayan kuyuya küçükbaş hayvanı düştü. Yaklaşık 5 metre derinliğinde olan kuyudan küçükbaş hayvanını kurtarmak isteyen vatandaş itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çengel sistemi kurarak kuyuya indi. Kuyu içerinden dikkatli bir şekilde çıkarılan küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi. Bir süre susuz kalan küçükbaş hayvan sahibi tarafından diğer hayvanlarının yanına götürdü.
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