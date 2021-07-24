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Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli’de

Kriket Bayan A Milli Takımı Ağustos ayında İspanya’da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinin kamp hazırlıkları için Denizli’nin Güney ilçesine geldi.

DENİZLİ 24.07.2021, 10:52
Kriket Bayan A Milli Takımı Denizli’de
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Kriket Bayan A Milli Takımı Ağustos ayında İspanya’da yapılacak olan T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemelerinin kamp hazırlıkları için Denizli’nin Güney ilçesine geldi.

24 Ağustos’ta İspanya’da T20 Dünya Şampiyonası Avrupa Eleme maçları olacak. Zorlu müsabakalar öncesi kadrosunda önemli oyuncular bulunduran Kriket Bayan A Milli Takımı ise hazırlıklarına başladı. Kamp için Denizli’nin Güney ilçesine gelen milliler, burada yapacakları antrenman ve hazırlıklarla elemelere maçlarına katılacak.
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