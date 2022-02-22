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Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor

Denizli’de çocukluğundan bu yana hocalarından aldığı derslerle resim yapmaya başlayan 79 yaşındaki emekli öğretmen, yarım asırdan fazladır yakınlarının evlerini ve köyünü resmederek düşlerini süslüyor.

DENİZLİ 22.02.2022, 12:39
Köyünü ve yakınlarının evini yarım asırdır resmediyor

Denizli’de çocukluğundan bu yana hocalarından aldığı derslerle resim yapmaya başlayan 79 yaşındaki emekli öğretmen, yarım asırdan fazladır yakınlarının evlerini ve köyünü resmederek düşlerini süslüyor.

Denizli’de yaşayan 30 senedir emekli 79 yaşındaki sınıf öğretmeni Bünyamin Koç, çocukluk yıllarından beri başlayan resim merakını öğretmen okulunu kazanarak hocalarıyla beraber ilerletmeye başladı. Her geçen gün kendini geliştirerek resimde ustalaşmaya başlayan Koç, ardından atanarak öğretmenlik yapmaya başladı. Boş zamanlarını öğrencilerle beraber resim yaparak değerlendiren Koç, emekli olduktan sonra 3 katlı evinin en üst katını atölyeye çevirerek yakınlarının evlerini, memleketi olan Çameli ilçesinde bulunan önemli noktaları düşleyerek resmetti. Yarım asırdan fazla hobisini ilerleterek yakınlarına ve evlenenlere resimlerini hediye eden emekli öğretmen, fırçanın kendisi için sevgi olduğunu dile getirdi. 2 çocuk babası ve 4’te torun sahibi olan Bünyamin Koç, aşkla bu sanatı ilerleteceğini söyledi.

“Emekli olduktan sonra bir aşk ve sevgi ile devam ettim”

Yaptığı eserleri yakınlarına hediye ettiğini ve emekli olduktan sonra hobisinin üstüne daha da düştüğünü belirten Koç, “1954’te öğretmen okullunu kazandım. 1961’de okulda okurken orada bulunan öğretmenlerden öğrendim. O zaman köy enstitüsü vardı. O öğretmenlerden aldığım dersler sayesinde bu resimleri yapıyorum. Hatta o zamanlarda bana ders vere hocalarımdan bir tanesi Bolu’da yaşıyor. Onunla telefonla hala konuşuyoruz. Yaptığım resimleri okulda arkadaşlarıma, ev yapanlara ve evlenenlere hediye ederek verdim. Hediye ettiğim resimlerden tek bir kuruş para almadım. 1991 ‘de emekli oldum ve 30 yıl geçti. Tabi emekli olmadan önce başladım. Emekli olduktan sonra bir aşk ve sevgi ile devam ettim. Fırçayı elime aldığım zaman rahatlıyorum. Bir şeyler yapma isteği geliyor. Ben de resim yapıyorum. Resim çizince huzur buluyorum ve yaptığım resimleri başkasına verdiğim zaman daha da mutlu oluyorum. Bu şekilde emekli olunca 30 yıl gelip geçti. Bu yaptığım resim işi yarım asrı geçmiş durumdadır. Bir resim mi yapmak kolay olmuyor. Hemen yapılıp bitmiyor. Resmi yapıyorum kuruduktan sonra eksik tarafını tamamlıyorum. Bazen daha güzel yapayım diye temeli bozuyorum. Bozulduğu için yırtıp atıyorum. Yeniden resim çizmeye başlıyorum. Zaman zaman bir resim çizmek 15 ile 20 günümü alıyor” ifadelerini kullandı.

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