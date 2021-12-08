Köylü kadınları küçümseyen zihniyete Kaymakamlıktan tokat gibi cevap

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin köylü kadınlara yönelik hazırladığı spor faaliyetini, “Tarlalara gönderin de çalışsınlar” ifadeleriyle küçümseyen kişi, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Çameli Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi ve Çameli Belediyesi’nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında kırsal 10 mahallede başlatılan kadınların açlık kan şekeri ve diyabet taraması ile boy kilo ölçümü yapılarak pilates kursu verilen etkinlik Gökçeyaka ve Arıkaya mahalleleriyle devam etti. Yapılan etkinlikle ilgili olarak Çameli Kaymakamlığı’nın resmi sosyal medya sayfasından “Çamelili kadınlar spor yapıyor” başlığıyla yapılan paylaşımda, proje hakkında bilgi verilerek, çalışmaların da devam edeceği duyuruldu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımın atına yorum yapan S.G. isimli şahıs, yöresel şiveyle attığı “Endenlerde avaralık varısa tarlalara gönderin de çalışsınlar” yazılı mesajla büyük tepki topladı. Köylü kadınların yaptığı faaliyetleri saygısızca eleştiren S.G’ye, Kaymakamlıktan ince ayarla cevap geldi.

Köylü kadınları küçümseyen zihniyete tokat gibi bir cevap verilen yanıtta; “Her Türk kadını gibi, Çameli’nin de köylü kadınları tarlasını ekmeyi, hayvanını otlatmayı, sporunu yapmayı, aynı zamanda sizde dahil ailesine bakmayı herkesten iyi bilir” ifadelerine yer verildi.

Köylü kadınları hedef alan çirkin bir paylaşıma imza atan S.G., gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zoruna kaldı.