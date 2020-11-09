Korona virüste teması azaltmak için ‘Sıfır Temas’ ürünü geliştirildi

Denizli’de korona virüsten korunmak ve teması azaltmak için 25 yıldan bu yana plastik askı bidon üretimi yapan firma, dünya da ve Türkiye’de tek olan ‘Sıfır Temas’ ürünü geliştirdi.

Denizli’de bir firma korona virüsten korunmak için ‘Sıfır Temas’ ürün geliştirdi. Bir aylık AR-GE tasarım çalışmasıyla hazırlanan ve ağırlığı 32 gram gelen ürün, 50 kilogram ağırlığa kadar dayanabiliyor. Elde tutulan ürün sayesinde başka yüzeye temas etmeden birçok hareket gerçekleşiyor. İlk etapta üretilen üründen 170 bin adedi, başta Fransa olmak üzere İngiltere, Belçika, İsviçre ve Portekiz’e ihraç edildi. Üründen 10 bin adedi de yurt içi pazarına sunuldu. Geliştirdikleri ürünle korona virüsten korunmanın en önemli yollarından biri olan mesafe ve temasa çözüm bulduklarını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Dede Karaçor, “Korona salgınının başlamasıyla birlikte insanlara faydalı olabilmek için yeni ürün arayışına girdik. AR-GE çalışmamız ve tasarımımı hazırlamamız bir ay sürdü” diye konuştu.

"Birçok Avrupa ülkesine ürünümüzü ihraç ettik"

Ürünü yurt dışındaki inşalardan da büyük ilgi duyulduğunu söyleyen Karaçor, “Yapılan çalışmalar sonrası ortaya sıfır temas ürünü çıktı. Çok hafif ve çok sağlam olan ürün sayesinde hiçbir yüzeye temas etmeden yolculuk yapabilecek ve alışveriş poşetlerini hiç temas etmeden taşıyabileceksiniz. Ürün yurt dışındaki müşterilerimizden büyük ilgi gördü. Birçok Avrupa ülkesine ürünümüzü ihraç ettik. İç piyasaya da ürünümüzü sunduk. Ürünümüz kırılırsa değiştirme garantisiyle satışını yapıyoruz” dedi.