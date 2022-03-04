Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar yayımlandı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbirlerin kuralların yeniden düzenlendiği açıklandı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 2022 yılı Mart ayı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında, korona virüs tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. Sağlık Bakanlığının 03 Mart 2022 tarihli ve 149-377 sayılı yazısında “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi hakkında yeni karar yayımlandı.

Toplantıda İçişleri Bakanlığının 4 Mart 2022 tarihli ve “Pandemi Tebirleri” konulu genelgesine istinaden, uygulamadan kaldırılan hükümler olan maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamalarının 03 Mart 2022 tarihi itibariyle sonlandırılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Maske kullanımı

Maske kullanımı hakkında alınan kararlar ise şöyle; “Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmamasına, öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar, okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

HES kodu uygulaması

HES kodu uygulamasına son verilmesi hakkında alınan kararlar ise şöyle; “Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasının 03 Mart 2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

PCR Testi uygulaması

PCR Testi uygulaması hakkında alınan kararlar ise şöyle; “Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesi uygulamasına 03 Mart 2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 03 Mart 2022 tarihli ve 149-377 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Sınır kapılarındaki uygulama esasları

Sınır kapılarındaki uygulama esasları hakkında alınan kararlar ise şöyle; “Sağlık Bakanlığının 03 Mart 2022 tarihli ve 149-389 sayılı yazısı doğrultusunda 03 Mart 2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ülkeye girişte uygulanacak usul ve esasların aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine, Hava yolu ile sınır kapılarımızdan ülkemize girişlerde, Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmamasına, Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge istenmemesine, 12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına, Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personelin SARS-CoV2- PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına, Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümlerinin saklı tutulmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.”