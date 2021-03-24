Korona virüs sonrası yaşanan ağrı sendromlarında doktora başvurmalı

Denizli Devlet Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu, korona virüs sonrası sendrom ağrıları rahatsızlıkları geçmesinin ardından haftalarca sürebilen ağrılar ortaya çıkabildiğini belirterek kişilerin bu ağrıları ihmal etmemesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Denizli Devlet Hastanesi Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu, korona virüs sonrasında yaşanan sendrom ağrıları rahatsızlıkları geçmesinin ardından haftalarca sürebilen ağrıların yaşandığını söyledi. Kişilerin bu ağrıları ihmal etmemeleri ve uzman bir doktora başvurmaları gerektiğini aktardı. Tanı ve tedavileri konusunda Algolojinin ağrı bilimi olduğunu belirten Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu; “Ağrı aslında vücudun savunma mekanizmasıdır. Herhangi bir nedenle gelişmiş doku hasarı sonucu ortaya çıkar ve hasarın onarımıyla kaybolur. Ancak ağrı uzadıkça kronikleşir ve başlı başına tedavi edilmesi gereken bir hastalık tablosu haline gelir. İşte Algoloji esas olarak bu kronik ağrı olguları ile ilgilenmektedir. Kronik ağrıya en çok bel, boyun, omuz, diz ağrıları gibi kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılar neden olabilir” dedi.

“Tablo şimdilik ‘Covid Sonrası Sendrom’ olarak adlandırılmıştır”

Dr. Çubukcu; “Migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi durumlar da sık görülen kronik ağrı tablolarıdır. Ayrıca kanser, inme, omurilik yaralanmaları, zona, damar tıkanıklığı, diyabet, sinir hasarı gibi çok farklı ve çeşitli hastalıklar uzamış kronik ağrıya neden olabilirler. Şimdi bunlara bir de Covid-19 eklenmek üzere. Covid-19 geçirip akut dönemi atlatan ve PCR testi negatifleşen bazı hastalarda bir takım belirtilerin haftalarca hatta aylarca devam ettiğini biliyoruz. Bu tablo şimdilik ‘Covid Sonrası Sendrom’ olarak adlandırılmıştır. Covid sonrası sendromlu hastalarda yorgunluk, nefes darlığı ve konsantrasyon güçlüğü gibi belirtilerin yanı sıra, baş ağrısı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, eklem ve kas ağrısı gibi ağrılı durumlar da ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

“Covid sonrası geçmeyen ağrılar çoğu kez ihmal ediliyor”

Gün geçtikçe korona virüs hakkında bilinenler artsa da sonrasında sendromda görülen ağrıların mekanizmasının hala net olmadığını söyleyen Dr. Çubukcu; “ Hastalığın akut döneminde şiddetli ağrı olması, yine akut dönemde uzun süre hareketsizlik, ciddi inflamasyon, kas ve sinir dokusunun tutulumu, damar tıkanıklıkları, hastanın var olan diğer kronik hastalıkları, genetik özellikleri, anksiyete ve depresyon varlığı gibi pek çok faktörün bu ağrıların meydana gelmesinde etkilidir. Bu şekilde ağrıları olanları Algoloj Polikliniğinde değerlendiriyoruz. Ne yazık ki Covid sonrası geçmeyen ağrılar çoğu kez ihmal ediliyor. Biz ağrı hekimleri olarak kronik ağrıları değerlendirirken artık Covid-19’u da sorguluyoruz. Hastalarımız Covid-19 enfeksiyonu geçirdi mi? Ne zaman geçirdi? Hangi belirti ve bulgular vardı? Covid-19’dan önce var olan ağrı, enfeksiyon sonrasında bir değişikliğe uğradı mı? Bu soruların cevapları ağrının daha sağlıklı değerlendirilmesi ve daha iyi tedavi edilmesinde bize yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.