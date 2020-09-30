Korona ile savaşana görevlilere anlamlı destek

Denizli’de işletmeci, korona virüs salgını sebebiyle canları pahasına mesai saati gözetmeksizin çalışan sağlık, emniyet ve belediye personellerine 1 ay boyunca sınırsız olarak sıcak içecek ikram ederek yanlarında olduğu mesajını verdi.

Denizli’de kafe işleten Erol Uysal, korona virüs salgını sebebiyle sağlık, emniyet ve belediye personellerine destek olmak için kampanya başlattı. Salgın sebebiyle gece gündüz demeden çalışan sağlık, emniyet ve belediye personellerinin yanında olduğunu göstermek isteyen Uysal işlettiği kafeye gelen personellere menüdeki sıcak içecekleri bir ay boyunca ücretsiz olarak ikram edecek. İşletme sahibi Erol Uysal, Ekim ayı boyunca sürecek olan destek kampanyasında her hangi bir sınır ve ya ön koşul olmadığını belirtti. Yanlarında olduklarını bildirmek istedikleri için uygulamayı başlattıklarını söyleyen Erol Uysal, “Kampanyadan ziyade pandemi sürecinde gerçekten halkları için canlarını ortaya koyan, bizler evde rahat bir şekilde dururken onlar canlarını ortaya koyarken hastanelerde olsun sağlık çalışanlarımız olsun pandemide çok mücadele ettiler. Yine aynı şekilde emniyet görevlilerimiz hep dışarılardaydı. İhtiyacı olan insanların yanına koştular ve aynı şekilde belediye çalışanları. Bizde ne yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte bütün kafemizde tedbirleri alarak sağlık çalışanlarına, emniyet personeline ve belediye çalışanlarına Ekim ayı boyunca bütün menümüzde yer alan sıcak içecekleri ikram ederek onların yanında olduğumuzu bildirmek için bu tür uygulama düşündük” dedi.

“30 gün boyunca aynı kişi gelebilir hiçbir sorun yok”

Hiçbir ön koşul olmadığını belirten Uysal, “Ekim ayı boyunca hiçbir ön şart falan yok menümüzde yer alan sıcak içeceklerin hepsinden her 30 gün boyunca aynı kişi gelebilir hiçbir sorun yok. Dilediği kadar sayı limit yok ve sıcak içecekleri içebilecekler. Ailesi olanlar ailesiyle beraber gelip yaralanabilecekler” ifadelerini kullandı.

“Sağlık çalışanlarının yanında olduğu için çok mutluyuz”

Sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını gösterdikleri için mutlu olduğunu ifade eden Şeyda Ergüç, “Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının yanında olduğu için çok mutluyuz. Bir ay boyunca istediğimiz kadar sıcak içecek içebileceğiz ve çok mutluyuz” diye konuştu.