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Kontrolsüz yola çıkan araca çarpan motosikletli metrelerce havaya fırladı

Denizli’de kavşağa kontrolsüz çıkan araca çarpan motosiklet sürücüsü, havaya fırladı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

DENİZLİ 12.10.2021, 10:31
Kontrolsüz yola çıkan araca çarpan motosikletli metrelerce havaya fırladı

Denizli’de kavşağa kontrolsüz çıkan araca çarpan motosiklet sürücüsü, havaya fırladı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Buldan ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafik ışıkları bulunmayan kavşağa bir araç sürücüsü kontrolsüz çıktı. Bu sırada bulvar üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aracı fark ederek, hem hızını düşürmeye çalıştı, hem de çarpmamak için şeridini değiştirdi. Bu esnada hafif ticari araç sürücünün de şerit değiştirmesiyle kaçınılmaz son yaşandı. Motosiklet sürücüsü, hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosiklet üzerinden fırlayarak yere düştü. Bu anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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