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Kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpan midibüs yan devrildi; 3 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde seyir halindeki yolcu midibüsü, ana yola kontrolsüz çıkış yapan otomobile çarptı. Midibüsün yan devrildiği kazada 3 kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

DENİZLİ 24.07.2021, 21:39
Kontrolsüz şekilde yola çıkan otomobile çarpan midibüs yan devrildi; 3 yaralı
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Denizli’nin Çivril ilçesinde seyir halindeki yolcu midibüsü, ana yola kontrolsüz çıkış yapan otomobile çarptı. Midibüsün yan devrildiği kazada 3 kişi yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril ilçesi Uşak yolu Denizler Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çivril istikametinden Denizli’ye seyir halinde olan Ali Osman K. idaresindeki 20 AEL 059 plakalı midibüs, kontrolsüz bir şekilde Baklan istikametinden Denizler’e doğru çıkış yapan Ali B. hakimiyetindeki 20 NE 795 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan bir şekilde refüje devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Çevredeki diğer sürücüler kazayı gördükten sonra 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralı 3 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Ekipler yolda güvenlik önemleri alırken, trafikte aksamalar meydana geldi. Çekici yardımıyla otomobil ve midibüs kısa sürede yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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