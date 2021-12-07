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Kontrole geldi, Koroner By-Pass ameliyatı oldu

Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne kontrol amaçlı gelen ve 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen 54 yaşındaki hasta, Koroner By-Pass ameliyatı oldu.

DENİZLİ 07.12.2021, 14:52
Kontrole geldi, Koroner By-Pass ameliyatı oldu

Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne kontrol amaçlı gelen ve 4 damarının tıkalı olduğu belirlenen 54 yaşındaki hasta, Koroner By-Pass ameliyatı oldu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi kalp ekibi 4 damarı tıkalı olan 54 yaşındaki Hüseyin Görgülü’ye koldan alınan atardamarla koroner By-Pass ameliyatı yapıldı. Hastaneye kontrol amaçlı gelen ve dört damarının tıkalı olduğunu öğrenen Hüseyin Bey, yapılan başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. 54 yaşındaki hastaya koldan alınan atardamarla Koroner By-Pass yapıldığını belirten Tekden Hastanesi Kalp Damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. A. Vefa Özcan, “Hüseyin Görgülü, Koroner By-Pass yaptığımız hastamız. Hüseyin Bey’in muayenesinde 4 damarın tıkalı olduğunu gördük. Koroner By-Pass’ta genellikle LİMA atardamarı altın standart olarak kullanılmaktadır. Uzun dönem açıklık oranlarına bakıldığı zaman arteriyel greftlerin her zaman toplardamar greftlerine üstün olduğunun bilimsel kanıtları vardır. Biz de bu amaçla LİMA ve koldan aldığımız Radiyal arterle ikinci atardamarımızı kullandık. Kolda radiyal arter kullanıldıktan sonra, diğer unlar arterle hastamız, yaşamını bir şekilde yaşamını devam ettirebilmektedir. Radiyal arter uygulamasının avantajı, kalpte daha uzun süre görev yapacağı için hastamız sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürebilecek” şeklinde bilgi verdi.

“İyi ki gelmişim, 4 damarımın tıkalı olduğunu öğrendim”

54 yaşında olan ve hiçbir rahatsızlığı olmayan Hüseyin Görgülü, “Son zamanlarda yürümemle hafif ağrılarım olmaya başladı. Hastaneye sadece kontrol amaçlı hastaneye geldim. Muayene olduğumda doktor bey anjiyo olmam gerektiğini söyledi. Yapılan anjiyo işlemi sonrasında 4 tane damarımın tıkalı olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Ben aslında bir şey yoktur diye kontrol amaçlı gelmiştim. Kalp krizi geçirip de gelmiş olsaydım bu kadar şanslı olamayacağımı söylediler. Tekden Hastanesi Kalp Damar Bölümü’nü araştırarak gelmiştim. Doktorumun kendinden emin bir şekilde konuşması beni hem rahatlattı hem de bana güven verdi. Ameliyat olmam konusunda beni ikna etti. Ameliyatımı oldum. Doktorum çok başarılı bir ameliyat geçirdiğimi söyledi. Şu an gayet iyiyim. Doktorumun sayesinde sağlığıma kavuştum. Kalp ağrısı olanların ihmal etmeden mutlaka muayene olması gerekir. Hatta herhangi bir ağrı şikayeti olmasa da 50 yaş üzerinde düzenli kontrolleri yaptırmakta fayda var. Daha önce düzenli kontrole gelmiş olsaydım belki bu kadar ilerlemezdi. Başta kendi doktorum olmak üzere tüm kalp ekibinin ellerine sağlık. Hepsine de çok teşekkür ederim. Tüm Tekden Hastanesi’ne de gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ederim. Son olarak mutlaka herkesin doktorların tavsiyesine uymasını ve kontrollerini aksatmamasını tavsiye ederim” dedi.

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