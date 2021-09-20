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Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

DENİZLİ 20.09.2021, 15:44
Kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Honaz’ın Akbaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Kazım Çal ile babası Ömer Çal, evlerinden bahçeye gitmek için traktörle yola çıktı. Baba Ömer Çal’ın kullandığı traktör, evden ayrıldıktan kısa bir süre sonra 3 metrelik çukur nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünden çıkan traktör ters dönerek devrildi. Kazada baba ile oğlu traktörün altında kaldı. Baba oğlu o şekilde görenler durumu hemen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, 15 yaşındaki Kazım Çal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ömer Çal’ın ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Kazım Çal, bugün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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