Kontrolden çıkan otomobil takla attı; 1 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters durduğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Denizli - Uşak Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Uşak istikametinden Denizli’ye seyreden Yücel T. idaresindeki 09 AGN 180 plakalı otomobil, Denizler Kavşağı’nda kontrolden çıkması sonucu şarampole uçtu. Otomobilin ters durduğu kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Yapılan çalışmalar sonucunda takla atan otomobil otoparka çekilirken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.