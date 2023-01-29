Kontrolden çıkan otomobil köprüden yere çakıldı: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan otomobilin 4 metrelik köprüden yere çakılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesi Hançalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sürücüsü tespit edilemeyen 20 AIM 044 plakalı otomobil, kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, araçta bulunan Tolga Halatçı’nın (30) hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı M.Z. ile H.K.yi hastaneye kaldırdı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.