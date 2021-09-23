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Kontrolden çıkan araç bahçedeki çukuruna düştü

Denizli’nin Çameli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ters şekilde bir evin bahçesinde bulunan çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi, kazayı yaralı atlattı.

DENİZLİ 23.09.2021, 11:56
Kontrolden çıkan araç bahçedeki çukuruna düştü

Denizli’nin Çameli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, ters şekilde bir evin bahçesinde bulunan çukura düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan 3 kişi, kazayı yaralı atlattı.

Kaza, Çameli-Fethiye yolu Yumrutaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Denizli istikametinden Muğla istikametine doğru Ö.A. idaresindeki 64 ADY 677 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen sebepten dolayı sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçesindeki çukura girdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çukura düşen araçta bulunan sürücü Ö.A, ve yolcu konumunda bulunan F.A ile S.Ç.S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından Çameli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatırken, çukura düşen araç sabah saatlerinde kepçe tarafından kurtarıldı.

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