Konaklama tesisi küle döndü

Denizli’de gece saatlerinde çıkan yangında, konaklama tesisi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde bir konaklama tesisinde yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, büyüyen alevleri hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından alevler başka yere sıçramadan söndürüldü. Yangında tesis kullanılamaz hale geldi.