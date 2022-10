Kolon kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Halk arasında bağırsak kanseri olarak bilinen “Kolon Kanseri” hakkında önemli açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, vatandaşların bilinçli ve düzenli bir şekilde kolonoskopi yaptırarak erken teşhis ile kanserden kurtulabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Kolon kanseri ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Op. Dr. Sami Cebelli, hastalarının büyük çoğunluğu 40 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Cebelli, “Kolon kanseri en sık görülen üçüncü kanser türü olup kadınlar ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir. Kanser hemen hemen her zaman bağırsak içerisindeki poliplerden dolayı gelişmekte ve hastaların büyük çoğunluğu 40 yaş üzerindedir. Yaşla birlikte hastalığın görülme riski de artar. Ailesinde kolon ve rektum kanseri veya kalın bağırsak polibi bulunanlarda ve ülseratif kolit gibi hastalıkların olması durumunda risk artar. Kolorektal kanserler erken dönemde belirti vermezler. Hastalığın yaygın hale gelmediği, sadece kalın bağırsağın içerisine sınırlı olduğu bu dönemde teşhisin konulması hastalığın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için hayati önem taşır. Bu da kolonoskopi ile mümkün olmaktadır. Kolon ve rektum kanserleri ilerleyen dönemlerde kanserin yerleştiği lokalizasyona göre, büyük abdest alışkanlıklarının değişmesi, karın ağrısı, büyük abdest çapının incelmesi, kansızlık, halsizlik gibi şikayetlere neden olur. Hastalıkta erken teşhis çok önemli olup bu aşamada tanısı konularak tedavisi doğru bir şekilde yapılanlarda iyileşme oranları yüzde 80-90’ları bulabilmektedir. Kolon ve rektum kanser ameliyatlarında cerrah, hastalığın tedavisine direk etki etmektedir. Kanserli doku ve beraberinde yeterli sayıda lenf nodunun çıkarılması işleminin konu hakkında eğitim almış cerrahlar tarafından yapılması sadece ameliyatın erken dönem başarısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda hastalık hakkında en çok endişe edilen durum olan nükslerin (yeniden tekrarlama - sıçrama) ilerlemesini de engelleyici bir faktör olacaktır” dedi.

“Kalın bağırsağın son kısmında bir tıkanıklık oluşmuştu”

Kendisine yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başvuru yapan hastada birden fazla problemin ortaya çıktığını tespit ettiklerini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, “Yusuf Bey bize yaklaşık bir yıl önce acil olarak Tekden hastanesine başvurdu. Kolon tümörüne bağlı kalın bağırsağın son kesiminde tıkanıklık ve ileri derecede genişleme ile bize başvurmuştu. Kalın bağırsakları araba lastiği gibi genişlemiş ve perfore olmak üzereydi. Hastamızı acil ameliyata aldık. O kanserli kalın bağırsak kısmını çıkarıp, bağırsağı geçici olarak dışarıya (kolostomi açtık) aldık. Hastamızın ameliyat süreci bittikten sonra kemoterapi ve ilaç tedavisi de tamamlandı. Kemoterapi sonrasında yaptığımız değerlendirmede tümöre bağlı hastamızın vücudunda herhangi bir yayılım olmadığı görüldü. Bağırsağı içeri almaya karar verdik ama bu arada Yusuf Bey’de başka sorunlar da ortaya çıktı. Midenin göğüs kafesine doğru bir kayma ve fıtıklaşmaya sebep olduğu mide fıtığı ve safra kesesinde taşlar tespit edildi. Bunların yanında prostata bağlı idrar torbasında bir baloncuklaşma da tespit ettik” diye konuştu.

“Hasta erken teşhis sayesinde kurtuldu”

Hastanın tedavi ve ameliyat sürecinin zor olmasına rağmen ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Op. Dr. Sami Cebelli, “Ameliyatımız biraz zorlu geçti. Çünkü önceki operasyonlara bağlı çok fazla yapışıklık vardı. Hastamız tüm ameliyat ve tedavilerin ardından kolon kanseri, mide fıtığı, safra kesesindeki taşlardan, prostat ve idrar kesesindeki baloncuklaşma sıkıntısından kurtulmuş oldu. Hasta bize zamanında başvurduğu ve uygun cerrahi tedaviler uygulanması sayesinde kurtuldu. Her hasta Yusuf Bey kadar şanslı olmayabilir. Bizler her zaman söylüyoruz her hastalıkta olduğu gibi “Erken teşhis hayat kurtarır. Gecikmeden önleminizi alın” şeklinde konuştu.

“Hastanenin başarılı hekimleri sayesinde sağlık problemlerimden kurtuldum”

Denizli’de yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Temurhan, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı Denizli Tekden Hastanesi’ne başvurdu. Tekden Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat ve tedavilerle doktorlar sayesinde kurtulduğunu söyledi. Temurhan, “Şu anda sağlığım iyi durumda. Geçen yıl bu zamanlarda Tekden Hastanesi’ne başvurmuştum. Tekden Hastanesi’ne başvurmadan önceki süreçte rahatsızlığım çok büyümüştü. Ben bu büyük sağlık problemlerimden dolayı Tekden Hastanesi’nde tedavi olamaya karar verdim. Genel cerrahi doktorum Op. Dr. Sami Cebelli bana gerekli açıklamaları yaptıktan sonra ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Doktorum sayesinde sağlık problemlerimden kurtuldum. Ben tekrardan hayatta döndürüldüm diyebilirim. Doktorlarıma da Tekden Hastanesi’ne de çok teşekkür ederim. Hastalıklarınızı mutlaka geciktirmeden tedavi ettirin. Geciktirmeyin” ifadelerini kullandı.