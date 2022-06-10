Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosu, Denizlilerle buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 34.’sünü düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Meydan ve salonların yanında Sarayköy, Tavas ve Çivril’de de beğeniye sunulan oyunlar Denizli’nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 1984 yılında başlattığı, bu yıl ise 34.’sünü düzenlediği Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali tüm hızıyla sürüyor. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, KKTC, Kırgızistan ve Katar’dan olmak üzere toplam 23 tiyatro grubu Denizli merkezin yanı sıra ilçelerde de seyircisiyle buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi ve Çatalçeşme Oda Tiyatrosu ile Denizli’nin meydanlarında sahneye taşınan oyunlar yoğun ilgi çekiyor. Denizli merkezin yanında Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzel Sanatlar Sabah Grupları Oyunculuk Bölümü “Fırtına” adlı oyunu Sarayköy’de sahlendi. Kocaeli Sırf Tiyatro Grubu “Deliriyorum Ben Haberin Olsun” ve "Radyo-yu Hümayun" adlı oyununu sahneledi. Kocaeli grubu sahlediği oyunda ele alınan konuda Hayri ve Hayrunnisa’nın, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul’da, babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser ile mütevazı bir hayat sürdüklerini sergileyerek, işinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dahil olmasıyla radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal aldıkları oyun büyük beğeni topladı. Tavas’ta ve Antalya Kepez Belediyesi “Nalınlar” adlı oyununu Çivril ilçesinde seyircisi ile buluşturdu.

Festival Pazartesi son buluyor

İzmir’den festivale katılan İlker Kılıçer, Kınıklı Amfi Park’ta pandomim gösterisi ile de büyük beğeni topladı. 13 Haziran Pazartesi günü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nun oyunu ile perdelerini kapatacak festivaldeki oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyona Çatalçeşme Oda Tiyatrosu gişesinden ulaşabiliyor.