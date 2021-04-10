Kızılcabölükspor’dan kan bağışına formalı destek

Kızılay Denizli Şubesi ve Kızılcabölükspor işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi. “Kan ver Kızılcabölükspor formasını kap” sloganıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılcabölükspor, Kızılay Denizli Şubesi ve özel bir firma iş birliği çerçevesinde kan bağış kampanyası düzenlenirken “Kan ver Kızılcabölükspor formasını kap” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında gerçekleştirildi. Kan bağışı kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Kan bağışını gerçekleştiren vatandaşlara Kızılcabölükspor forması hediye edildi. Kampanyaya, Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz, Kızılcabölükspor Asbaşkanı Halil Tun, Kızılcabölükspor Teknik Direktörü Tansu Yaan, futbolcular ve vatandaşlar katılım sağladı.

“Vatandaşlarımızı kan bağış birimlerimize davet ediyorum”

Kızılay Denizli Şube Başkanı Adem Salih Deniz; “Kızılay olarak Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlarım. Ben duyarlılıklarından dolayı Kızılcabölükspor Kulübüne ve tüm camiaya teşekkür ediyorum. Kan sürekli ihtiyaçtır, vatandaşlarımızı kan bağış birimlerimize davet ediyorum” dedi.

“Böyle bir kampanya ile kan bağışına dikkat çekmek istedik”

Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Kızılcabölükspor Asbaşkanı Halil Tun; “Bugün 10 Nisan 2021 öncelikle Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ıncı kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Böyle bir kampanya ile kan bağışına dikkat çekmek istedik. Vatandaşlarımızın ilgisi çok güzel, teşekkür ediyorum. Kan verenlere de formamızı hediye ediyoruz” dedi.