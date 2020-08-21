Kızılcabölükspor’dan Altınordu açıklaması
TFF 1. LİG TAKIMLARINDAN ALTINORDU FUTBOL KULÜBÜ, 3. LİG’DE BULUNAN KIZILCABÖLÜKSPOR’UN SATIŞI İLE İLGİLİ YAKLAŞIK 2 HAFTADIR PİLOT TAKIM OLMA KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDIĞI VE RESMİ BİR GELİŞME OLMADIĞI BELİRTİLDİ. BUNUN ÜZERİNE KIZILCABÖLÜKSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMADA BULUNDU.
TFF 1. Lig takımlarından Altınordu Futbol Kulübü, 3. Lig’de bulunan Kızılcabölükspor’un satışı ile ilgili yaklaşık 2 haftadır pilot takım olma konusunda anlaşma sağlandığı ve resmi bir gelişme olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu sosyal medyadan açıklamada bulundu.
Denizli’nin Tavas ilçe takımlarından biri olan Kızılcabölükspor Kulübü’nün satışı ile ilgili belli bir süre önce sosyal medyada, ulusal ve yerel medyada takımın satışına dair rakamların verildiği ve bu rakamların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu açıklamada bulundu.
Kızılcabölükspor Kulübü Yönetim Kurulu, “TFF 1.Lig takımlarından Altınordu Futbol Kulübü ile yaklaşık 2 haftadır süren pilot takım olma konusunda prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen henüz resmi bir gelişme olmamıştır. Her iki tarafta taleplerini belirtmiş maddi konular henüz kesinlik kazanmamıştır. Dün ulusal ve yerel medyada yazılan takımın satışına dair rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır” denildi.
|İmsak
|04:39
|Güneş
|06:13
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25