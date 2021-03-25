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Kızılcabölükspor, Manisa karşısında aradığı galibiyeti bulamadı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda Manisaspor karşısında aradığı galibiyeti bulamadı. Deplasmanda Manisaspor ile karşılaşan Kızılcabölükspor golsüz berabere kaldı.

DENİZLİ 25.03.2021, 11:10
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Kızılcabölükspor, Manisa karşısında aradığı galibiyeti bulamadı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Kızılcabölükspor deplasmanda Manisaspor karşısında aradığı galibiyeti bulamadı. Deplasmanda Manisaspor ile karşılaşan Kızılcabölükspor golsüz berabere kaldı.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 24. haftasında deplasmana giden Kızılcabölükspor, Manisaspor karşısında golsüz beraberlik ile Denizli’ye döndü. Galibiyet serisine devam etmek isteyen Kızılcabölükspor, geçtiğimiz hafta Denizli Atatürk Stadyumunda Arnavutköy Belediye Spor ile de golsüz olarak berabere kalmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında topla oynama oranında sarı kırmızılı ekip büyük mücadele verirken 43’üncü dakikada Atalay Gürel yaptığı sert vuruşla cezalı duruma düştü. Lig’in 1. Grubunda 11’inci sırada bulunan Kızılcabölükspor, 2’inci sırada bulunan Bucaspor ile karşı karşıya gelecek. 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında Kızılcabölükspor, Denizli Atatürk Stadyumunda 31 Mart 2021 Çarşamba günü 14.00’de Bucaspor’u ağırlayacak.

Kızılcabölükspor ligde üst sıralarda yer almak için antrenman çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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