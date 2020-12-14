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Kısıtlamalar kitap severlere engel olmadı

Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde kitapseverlerin, okumak istedikleri kitapları evlerine kadar ulaştırmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte uygulanan kısıtlamalarda, vatandaşların evlerine kadar kitap servisi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

DENİZLİ 14.12.2020, 14:48
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Kısıtlamalar kitap severlere engel olmadı

Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde kitapseverlerin, okumak istedikleri kitapları evlerine kadar ulaştırmaya devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte uygulanan kısıtlamalarda, vatandaşların evlerine kadar kitap servisi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını mücadelesi kapsamında evde kalarak mücadeleye destek veren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerin kitap taleplerini Mart ayından bu yana karşılamaya devam ediyor. Hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında da Kitap Kafe üyelerine kitap servisi yapıldı. Halen 2 bin 500’e yakın üyesi olan Kitap Kafe’de 4 bini aşkın kitap bulunuyor. Kitap Kafe üyelerine Mart ayından bu yana kısıtlamaların olduğu günlerde evlere kitap servisi yapıldığını beliten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki,” Son haftalarda genel sokağa çıkma kısıtlamasında sadece 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençlerimizin değil, evlerinde kalarak salgınla mücadele veren tüm vatandaşlarımıza kitap servisi hizmetimizi veriyoruz. Kitap okuyarak hem kendi dünyalarına hem de çevrelerine ışık olan tüm kitap okurlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Evde kalınan zamanlarda yapılacak olan en güzel şey kitap okumak ve Pamukkale Belediyesi olarak kitap severlere 2 binden fazla yazarın 4 bini aşkın eserinin yer aldığı Kitap Kafe’mizde bulunan kitaplarımızı okumalarına olanak sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

"Bir telefonla istediğimiz kitabı kapımıza kadar getiriyorlar"

Pamukkale Belediyesi’nin kitap servisi uygulamasından faydalanan kitapseverler, istedikleri her kitabı evlerine kadar getirilmesinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Pamukkale Belediyesi’nin kitap servisi hizmetinden faydalanan Ayşe Ekizce, “Bu uygulama çok güzel. İstediğimiz kitaplara ulaşabiliyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde de evimizde otururken, bir telefonla istediğimiz kitabı kapımıza kadar getiriyorlar. Belediyemizin bu hizmetinden dolayı çok memnunuz. Başkanımız Avni Örki ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
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