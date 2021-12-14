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Kışın vazgeçilmesi kestane fiyatları el yakıyor

Kışın vazgeçilmezlerinden olan kestane, cadde ve sokak köşelerine kurulan ocaklarda yerini almaya başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kestanenin geçen yıl 23 TL olan fiyatı, bu yıl 60 TL’ye yükseldi.

DENİZLİ 14.12.2021, 11:44 14.12.2021, 11:56
Kışın vazgeçilmesi kestane fiyatları el yakıyor

Kışın vazgeçilmezlerinden olan kestane, cadde ve sokak köşelerine kurulan ocaklarda yerini almaya başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kestanenin geçen yıl 23 TL olan fiyatı, bu yıl 60 TL’ye yükseldi.

Her kış mevsimin vazgeçilmezlerinden olan kestane ocaklarda yanmaya başladı. yılbaşına sayılı günler kalan Denizli’de her cadde ve sokak başında kestane satıcıları görüldü. Hava sıcaklığının düştüğü ve birçok ilçeye kar yağdığı Denizli’de kestane satıcıların mesaisi başladı. Uzun zamandır pandemide kestaneye hasret kalan vatandaşlar ise ocak başında gördükleri kestaneyi yemek için yoğunluk oluşturdu. Her geçen gün kestaneye artan talep satıcıların yüzünü güldürdü. Satışlardan memnun olan esnaflar ise yoğunluğun daha da artacağını söyledi.

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“Kestaneye olan talep yüzde 40 arttı”

Denizli’de 7 yıldır cadde ve sokak köşelerinde kestane satan 50 yaşındaki Ramazan Çetin, kestanenin fiyatının geçen yıla oranla artığını belirtti. Çetin, “Burada kestane satarak çocuklarımı okuttum. Para kazanmak için satıyoruz. Daha önceki yıllarda satışlarımız güzeldi. Bu sene kestane fiyatları biraz arttı. Geçen yıl 23 TL iken bu yıl 60 TL oldu. Bu da vatandaşın alım gücünü düşürüyor. Kestaneye olan talep yüzde 40 arttı" dedi.

"İki çocuğumu üniversite okuttum"

Sokak ve caddelerde kurduğu küçük tezgahta pişirdiği kestaneler satarak 2 çocuğunu okuttuğunu söyleyen çetin, bir öksüz yiyenin olduğunu belirterek onu da okutacağını anlattı. Çetin, “Vatandaşlarımıza kestane ikram ediyoruz. Vatandaşların evinde doğalgaz olduğu için gelip ocakta yaptığımız kestaneyi alıyorlar. Tabi havaların soğumasıyla kestanelerin daha lezzetli oluyor. Kışın kestane sıcak olduğu için vatandaşların içini ısıtıyor. Kestane en güzel közde olur. Sobaların üzerinde kömürün üstünde tadı iyi oluyor. Kestane insanların zekasına iyi geliyor. Canı isteyen gelip alıyor. Küçük tezgahla kestane satarak yazında su satarak 2 çocuğumu üniversite okuttum. Bir tane de öksüz yiyenim var. Şimdi de onu okutacağım” diye konuştu.

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"Kışın kestane yemek güzel oluyor"

Denizli’de cadde üzerinde gördüğü kestaneyi yemek için bekleyen Mehmet Sezer ise, kestanenin faydalı olduğunu belirtti. Sezer, “Kışın kestane yemek güzel oluyor. Bende yoldan geçince gördüm. Kestane alasım geldi. Havalar soğuduğu için insanın canı çekiyor. Kestane güzel ve faydalı olduğu için seviyoruz. Havalar soğumasıyla sıcaklığı bizi çekiyor. Tüketmesi çok güzel oluyor. Kestaneyi gören vatandaş bence es geçememesi gerekiyor. Bu zamanlarda tüketilmesi daha sağlıklı” diye konuştu.

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"Her şey mevsiminde güzel oluyor"

Kestane yemek için bekleyen Necla Çelik ise, “Kestane kış mevsiminde güzel oluyor. Tabi bende çok seviyorum. Gördüğüm de kestaneyi alıyorum. Kestanenin insana faydası var. Faydaları çok var. Okudum ama aklıma şu anda gelmiyor. Her şey mevsiminde güzel oluyor. Kestanenin mevsimi ise kış olduğu için seviyoruz” ifadelerini kullandı.

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