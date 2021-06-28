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Kısa süre önce ayrıldığı tarlasında yangın çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde saman paketlerini yükleyerek evine giden çiftçinin tarlasında anız yangını çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevleri itfaiye ekipleri söndürürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ 28.06.2021, 09:48
Kısa süre önce ayrıldığı tarlasında yangın çıktı

Denizli’nin Çivril ilçesinde saman paketlerini yükleyerek evine giden çiftçinin tarlasında anız yangını çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevleri itfaiye ekipleri söndürürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Çivril ilçesi Menteşe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlasından bulunan saman paketlerini yükleyen çiftçi, havanın kararmasıyla birlikte evine döndü. Çiftçinin evinin dönmesinin ardından tarladan biranda alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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