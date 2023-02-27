Kış kurak geçince yağmur duasına çıktılar

Denizli’de kurak geçen havaların ardından vatandaşlar, imece usulü toplanan hayvanları keserek kış mevsiminde yağmur ve kar duasına çıktı.

Kış mevsiminde havaların sıcak geçmesi kuraklığı tetiklemeye başladı. Bunun ardından Denizli’de birçok noktada yağmur ve kar duası yapıldı. Bunlardan biri olan Çivril’in İmrallı Mahallesinde de bir araya gelen köylüler, kış mevsimi olmasına rağmen yaşanan kuraklık sebebiyle, kar ve yağmur için dua etti. İmece usulü toplanan hayvanların kesilmesinden sonra yağmur yağması için eller semaya açılarak dua edildi. Toplanan malzemelerle yapılan hayır yemeği duaya katılanlara ikram edildikten sonra topluca şükür namazı kılındı. Yağmur duası ve hayır yemeğine Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın yanı sıra çevre köy muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından konuşma yapan Başkan Niyazi Vural “İmrallı Mahallemizde gerçekleştirilen yağmur ve şükür duası programına katıldık. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Kurak giden bir kış sezonu geçiriyoruz, bolluk ve berekete vesile olması için köy halkımızın düzenlediği dua ve hayır yemeğine katılarak Rabbimizden afertsiz rahmet diledik. Rabbim başta ilçemiz olmak üzere ülkemizin tamamına bolluk ve bereket ihsan eylesin” dedi.